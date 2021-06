Pianezza, a fuoco il fienile dell'azienda agricola La Primula

Proseguiranno per tutta la notte le operazioni di spegnimento dell’incendio che si è sviluppato oggi nel tardo pomeriggio in un capannone dell’azienda agricola La Primula in via Cassagna 20. Circa 700 metri quadrati di deposito fieno sono stati coinvolti dal rogo. Attualmente ci sono 25 vigili del fuoco provenienti dal comando provinciale e dai distaccamenti dei volontari di Alpignano, Rivoli e Grugliasco. Impegnate nelle operazioni due autobotti che fanno la spola per il rifornimento idrico delle lance.