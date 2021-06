Guasto sulla Torino-Modane, mattinata di passione per i pendolari valsusini

È tornata alla normalità poco dopo le 15 di oggi la circolazione sulla linea ferroviaria Torino-Modane. Fino a quel momento infatti si erano verificati disagi e rallentamenti tra Collegno e Torino a causa di un inconveniente tecnico verificatosi in prossimità della stazione di Porta Nuova. Problemi che sono iniziati intorno alle 11,30 quando è iniziato l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno poi ripristinato la piena funzionalità della linea. Si sono così registrati rallentamenti fino a 50 minuti per sette treni regionali, otto sono stati cancellati e nove limitati nel percorso. Malumore tra i pendolari, molti dei quali valsusini, rimasti a terra in particolare alla stazione di Collegno dove sono stati istituiti alcuni bus sostitutivi per raggiungere Porta Nuova.