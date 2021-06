Alpignano, una casa unica per la Protezione civile

Potrebbe essere posata tra fine ottobre ed inizio novembre, la prima pietra del nuovo polo della Protezione civile che sorgerà in strada Campagnola. Questa mattina il comandante provinciale dei vigili del fuoco Agatino Carrolo, il sindaco Steven Palmieri e l'assessore ai lavori pubblici Pier Paolo Barbiani, hanno presentato il progetto che consentirà appunto a vigili del fuoco, Protezione civile e Croce Verde di contare su una sede unica e più funzionale. Non solo a beneficio del territorio cittadino ma anche dei paesi limitrofi. La nuova struttura sorgerà in strada Campagnola là dove un tempo c'era la vecchia scuola elementare Turati. La spesa è stimata in 1 milione e 200mila euro e, se i tempi saranno rispettati, il nuovo polo sarà attivo nell'autunno del 2022.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 18 giugno 2021