Shade fa una sorpresa ai ragazzi dei centri estivi

Visita a sorpresa oggi pomeriggio per i bambini e i ragazzi del centro estivo Spaziomnibus delle scuole “Moglia” di Collegno e “Di Nanni” di Grugliasco. Il rapper torinese Shade è andato a trovarli insieme ai sindaci Francesco Casciano e Roberto Montà e all'assessore all'istruzione di Collegno Clara Bertolo. Una visita molto gradita da bambini e ragazzi che conferma la collaborazione avviata già lo scorso anno dopo essere comparso in un video clip realizzato proprio dai ragazzi del centro estivo Spaziomnibnus. Il progetto di quest’anno della cooperativa grugliaschese si chiama “Reset Time… un’estate d’altri tempi, per affrontare il presente, rileggendo il passato, verso il futuro. E Shade ha voluto condividere emozioni e ricordi verso nuove sfide da vivere insieme e arrivando “in un’ora”, questo è il titolo della sua ultima hit, nel terzo millennio. Shade si è fermato a giocare nei cortili e giardini delle due scuole, con i bambini, improvvisando una partitella a calcio e firmando autografi. A lui i bambini hanno dedicato una coreografia che l'artista torinese ha molto apprezzato. Quest’anno Spaziomnibus organizza per le città di Collegno e Grugliasco i centri estivi per bambini dai 3 ai 14 anni, coinvolgendo oltre 500 famiglie.