Collegno, Festa della musica al cantiere della Metro

Per la prima volta un cantiere della metropolitana si trasforma in auditorium ed ospita una performance live con un concerto jazz. L’iniziativa rientra nell’ambito della “Festa della musica”che si tiene ogni anno il 21 giugno per celebrare il solstizio d’estate. “Squilli di musica e di vita”, titolo di quest’anno, popoleranno il luogo simbolo del futuro collegnese e della zona ovest. Su iniziativa del Comune e di Infra.To, il cantiere della futura stazione della metropolitana “Collegno Centro”, è diventato palcoscenico virtuale per il sax di Gianluigi Corvaglia. Nella cornice suggestiva ed inedita ma che forma una grande cassa acustica, l’artista si è esibito davanti agli operai con il brano “Take the a train”.di Billy Strayhorn e Duke Ellington. Il concerto, che chiuderà la due giorni collegnese per la Festa della musica, andrà in prima visione sui canali social del Comune lunedì 21 giugno alle 21.

«È il momento di ricostruire e la musica, l’arte, la cultura - commenta il sindaco Francesco Casciano - sono i pilastri che possono unire e aiutarci a guardare con fiducia al futuro». «Stiamo cercando di rivoluzionare il concetto di cantiere - aggiunge l’amministratore Unico di Infra.To Massimiliano Cudia - e di trasformarlo in un luogo di opportunità e bellezza che vada oltre gli scavi per la realizzazione della metropolitana. Partecipare ad eventi nazionali di questa portata ci rende orgogliosi e ci permette di contribuire alla diffusione della cultura e di aprire le porte dei cantieri ai cittadini rendendo trasparente l’enorme lavoro che stiamo realizzando sotto terra». «Torniamo finalmente con tanti eventi in presenza - chiosa l’assessore alla cultura Matteo Cavallone - e ribaltiamo il concetto di palcoscenico per lanciare un messaggio chiaro: in ogni nostra azione, anche mentre costruiamo una stazione della metropolitana, siamo musica e siamo cultura».