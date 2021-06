Grugliasco, lo spettacolo dei burattini torna dal vivo

Dopo l’edizione dello scorso anno, andata in scena forzatamente “online”, ritorna in “presenza” e finalmente dal vivo il teatro di figura con la tradizionale rassegna estiva dei “Burattini alle Serre”. Un appuntamento molto amato e seguito per condividere emozioni insieme, semplici, ma coinvolgenti. Il ridere insieme; il sorridere del riso dei bambini che ritrovano il riso, e il...

Su Luna Nuova di martedì 22 giugno 2021