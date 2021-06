Rivoli, doppio incidente sotto l'acquazzone

È di tre feriti, nessuno dei quali in gravi condizioni, il bilancio dei due incidenti che si sono verificati nel tardo pomeriggio sulla tangenziale. In codice giallo all'ospedale di Rivoli è ricoverato il conducente di una Bmw finita contro il muro che costeggia la carreggiata. Poco prima delle 19 aveva dato vita ad una carambola con una Mercedes Classe B poche centinaia di metri dopo l'area di servizio Rivoli Nord in direzione dell'Autofrejus. Illeso il conducente dell'altra vettura. Una manciata di minuti più tardi un camion telonato è finito fuori strada nel tratto compreso tra lo svincolo Allamano e l'Interporto Sito nella zona di Tetti Neirotti in direzione della Torino-Savona. Le due persone che si trovavano a bordo sono state medicate all'ospedale San Luigi.