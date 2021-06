Collegno, concluso il primo tratto di galleria fino alla stazione Certosa

È crollato poco dopo le 12,30 l'ultimo tratto del tunnel che misura 150 metri ed è stato scavato con metodo tradizionale ovvero con la posa di centine metalliche. «Traguardo raggiunto con tre giorni di anticipo rispetto al cronoprogramma - commenta soddisfatto l'amministratore unico di Infra.to Massimiliano Cudia - Parallelamente è in fase di realizzazione un altro tratto di galleria da via Risorgimento in direzione della futura stazione Collegno Centro».

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 2 luglio 2021