Alpignano, si getta dalla struttura di sostegno del ponte Nuovo

È ricoverato al Cto in condizioni gravissime il 35enne di Collegno che questa mattina, poco prima delle 10, si è gettato dalla struttura che sostiene il ponte Nuovo. E’ caduto sul greto del fiume dove è stato subito raggiunto dai soccorritori che erano già sul posto. Da qualche minuto infatti, l'uomo era in bilico sulla struttura urlando la sua volontà di farla finita. Sul posto si erano quindi recati gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco, oltre ai sanitari del 118. Stava anche per intervenire uno psicologo-mediatore ma il 35enne non ha voluto sentire ragioni e si è lasciato cadere. Sembra che all'origine del gesto disperato ci fossero motivi passionali. Una volta soccorso è stato trasportato con l'eliambulanza al Cto dove è stato ricoverato con codice rosso.