Rivalta, aeroplani a terra: alla Avio decolla solo la solidarietà

Avio Aero ha annunciato di aver attivato martedì i contratti di solidarietà per gli stabilimenti di Rivalta, Borgaretto e Cameri (Novara). La decisione è arrivata in seguito all’accordo con le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali delle province di Torino e Novara e con l’assistenza di Amma, Unione industriale di Torino e Confindustria Novara Vercelli Valsesia di Novara. I contratti di solidarietà sono stati attivati per un periodo di 24 mesi a partire dal 5 luglio. L’azienda, infatti, si troverebbe a dover fronteggiare un numero di ore di lavoro eccedente pari a circa il 25-30 per cento medio nei tre stabilimenti...

Su Luna Nuova di venerdì 2 luglio 2021