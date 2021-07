Rivoli, i versi di Dante colorano il centro storico

“Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza”. Così comincia il viaggio di Dante a Rivoli, con un flash mob tenutosi ieri per le strade del centro storico, dove hanno riecheggiato i versi della Divina Commedia quale momento iniziale del ciclo di incontri e manifestazioni celebrativi dei 700 anni dalla morte di Dante. Un’iniziativa tutta targata “LabxRivoli”, che nei prossimi giorni proporrà una...

Su Luna Nuova di venerdì 2 luglio 2021