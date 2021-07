Alpignano, deceduto nella notte l'uomo che si era gettato nella Dora

Ha cessato di battere nella notte il cuore del 30enne che ieri mattina si era arrampicato su uno dei piloni di sostegno del ponte Nuovo e si era poi lasciato cadere da un'altezza di circa 15 metri. Era stato trasportato al San Giovanni Bosco di Torino dove era stato ricoverato in condizioni disperate. I sanitari hanno tentato di stabilizzarlo ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Troppo gravi si sono rivelate le lesioni riportate in seguito all'impatto sul greto della Dora. Una tragedia che si è consumata poco prima delle 10. L'uomo era stato subito raggiunto dai soccorritori che erano già sul posto. Da qualche minuto infatti, l'uomo si trovava in bilico sulla struttura, urlando la sua volontà di farla finita. Sul posto si erano quindi recati gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco, oltre ai sanitari del 118. Stava anche per intervenire uno psicologo-mediatore che però non ha fatto in tempo ad arrivare. ll 30enne non ha voluto sentire ragioni e si è lasciato cadere. Una volta soccorso era stato trasportato in ambulanza al San Giovanni Bosco dove era stato ricoverato con codice rosso.