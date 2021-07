Grugliasco, sindaco ed assessore alla scoperta del centro di Amazon

Il sindaco Roberto Montà e l’assessore al lavoro Luca Mortellaro hanno visitato questa mattina il nuovo centro di smistamento attivo da poco meno di due mesi in corso Allamano. Sono stati illustrati il ciclo di smistamento e consegna dei pacchi, le modalità di organizzazione, le politiche occupazionali e le caratteristiche dell’edificio Già raggiunto in parte l’obiettivo occupazionale del nuovo deposito di smistamento: per il 2021, infatti la soglia di nuovi occupati a tempo indeterminato era stata fissata in 150 addetti, di cui 30 magazzinieri assunti direttamente da Amazon e 120 autisti dalle aziende fornitrici di servizi di consegna, ma al momento sono già 34 i magazzinieri assunti. I camion arrivano, a partire dalla sera, dai centri di distribuzione, da Torrazza i pacchi piccoli, da Vercelli quelli grandi, vengono smistati nella notte e ripartono intorno alle 5 del mattino. Il driver completa la consegna nel corso della sua giornata lavorativa a seconda della zona.

Nel deposito di Grugliasco, il secondo dopo Brandizzo, aperto il 12 maggio, vengono anche supportati i driver durante le consegne si risolvono le difficoltà operative che si presentano durante il giorno. L’edificio ha tra i più alti standard di isolamento termico e i pannelli fotovoltaici sul tetto, Amazon, infatti, intende anticipare al 2040 il raggiungimento delle “zero emissioni”. E già le condizioni di lavoro sono buone con tutti i magazzini climatizzati. A luglio verranno, inoltre, installate nel deposito grugliaschese le colonnine per l’arrivo dei primi veicoli elettrici. E in tempi di Covid, l’azienda si è preoccupata di garantire ulteriori misure di sicurezza per i dipendenti: tutti hanno avuto la possibilità di vaccinarsi nella sede di Brandizzo e possono fare i tamponi nell’edificio di Grugliasco ogni due settimane.

«Per Grugliasco l’arrivo di Amazon è un elemento importante di sviluppo che completa la dorsale di corso Allamano con un bell’edificio - sottolineano il sindaco Roberto Montà e l’assessore al lavoro Luca Mortellaro - Questo insediamento rafforza la parte della logistica della zona sud-occidentale di Torino e pensiamo che possa essere una vocazione importante di questo territorio nell’ambito della Città metropolitana. Ci sono anche ricadute occupazionali importanti e opportunità di sviluppo per le aziende locali. È un risultato significativo per la nostra città sul fronte degli investimenti privati, del mantenimento della sua vocazione legata alla produzione e alla logistica, della creazione di nuovi posti di lavoro e della concreta messa in pratica del protocollo d’intesa per la gestione di servizi di accompagnamento al lavoro firmato dal Comune con l’Agenzia per il lavoro Adecco Italia e con l’Agenzia Piemonte Lavoro.

È un ulteriore tassello che si affianca alle esperienze positive con altre aziende insediatesi sul territorio e, a partire dalle quali, sulla base del protocollo d’intesa, l’amministrazione comunale si adopererà affinché, tramite l’agenzia Adecco, il maggior numero di posti di lavoro possibile sia a vantaggio dei cittadini grugliaschesi per conciliare al meglio sviluppo e occupazione locale nell'interesse della nostra città e di Amazon. Apprezziamo che questa nuova realtà, che è sbarcata sul territorio grugliaschese, si possa definire sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che del rapporto con il tessuto socio-economico in cui si è insediata. Auspichiamo - concludono sindaco ed assessore - che la relazione cominciata per la ricerca del personale del nuovo deposito possa espandersi sia in altre direzioni con Amazon stessa, che con altre realtà imprenditoriali che collaborano con il colosso americano».