Rivoli, tremendo scontro contro il guard-rail

Lo hanno estratto a fatica dalle lamiere della sua Bmw X5. L'automobilista 50enne residente ad Asti che questa mattina poco prima delle 13 si è schiantato, infilzandosi, contro il guard-rail che costeggia il cavalcavia di corso Allamano, poco dopo l'hotel Tulip Inn. Stava viaggiando in direzione di Grugliasco, ma una volta arrivato all'altezza del cavalcavia e della bretella che porta verso il Caat e la zona di Tetti Neirotti, non ha imboccato nessuna delle due direttrici, finendo appunto contro la cuspide spartitraffico. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118. L'uomo, che era cosciente nonostante il trauma subito, è stato trasportato al Cto di Torino dove è stato ricoverato in codice rosso. Resta da capire cosa gli abbia fatto perdere il controllo della sua auto. Alcuni testimoni hanno riferito infatti di aver visto la Bmw procedere dritta e senza frenare verso lo spartitraffico che ha poi travolto. Nei confronti del conducente è stato chiesto anche l'accertamento sul sangue per capire se fosse sotto l'effetto di alcol o stupefacenti.