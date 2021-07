Piossasco, tre film sull’ambiente maltrattato

Il cinema guarda all’ambiente. Da domani, mercoledì 14 luglio, e per tre mercoledì consecutivi ripartirà la stagione cinematografica nell’arena estiva de Il Mulino di Piossasco (via Riva Po 9). Tre grandi titoli che dialogano con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e si rifanno a tre dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (consumo e produzione responsabile, fame zero e industria, innovazione, infrastruttura)...

Su Luna Nuova di martedì 13 luglio 2021

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova