Rivoli, sapori d'Italia dalla Nuova Caledonia

«Qui mi sento a casa, tra la mia gente, vicino alle mie figlie, ma dovrò lasciarle di nuovo, per tornare in Nuova Caledonia». A dirlo è Rosita Taddei, che per anni ha abitato a Collegno, dove ora risiede una delle due figlie con i nipotini, e Rivoli, dove abita l’altra figlia, la maggiore, che ha appena partorito il suo quarto bambino. «Siamo venuti per assistere al parto e goderci la prole» prosegue, girando tra le mani il biglietto del volo aereo per...

Su Luna Nuova di martedì 13 luglio 2021