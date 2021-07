Rivoli, una clinica mobile per la prevenzione

Prevenzione oncologica e screening. Tutto in una giornata, all’insegna dell’inclusione sociale e della consapevolezza. Si terrà il 4 settembre la giornata di prevenzione del tumore al seno. L’evento è organizzato da “Welfare care”, che metterà a disposizione dei cittadini in piazza Repubblica a Cascine Vica una clinica mobile. La giornata prevede la diagnosi senologica completamente gratuita (visita, ecografia, mammografia) per le donne rivolesi al...

Su Luna Nuova di martedì 13 luglio 2021