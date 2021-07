Alpignano, trenta famiglie evacuate per una fuga di gas

Una trentina di famiglie sono state evacuate ieri sera a causa di una fuga di gas nel tratto compreso tra via Cafasse e via Valdellatorre, dove erano in corso dei lavori sulla rete del metano. Delle circa cento persone che hanno dovuto lasciare la propria abitazione, soltanto una è stata alloggiata in hotel a spese del Comune, le altre sono state ospitate a casa di parenti in attesa di poter...

Su Luna Nuova di venerdì 16 luglio 2021