Rivoli, motociclista travolto da un albero in tangenziale

È ricoverato in gravi condizioni al Cto il motociclista coinvolto nell'incidente avvenuto poco prima delle 9 e provocato dalla caduta di un albero. L'uomo in sella alla sua Harley Davidson, stava sopraggiungendo dall'autostrada A32 ed era diretto verso il casello di Bruere. Poco dopo aver superato l'area di servizio Rivoli Sud si è ritrovato davanti un grosso albero precipitato sulla carreggiata. Ha tentato di frenare ma non è riuscito ad evitare l'ostacolo ed è stato sbalzato dalla moto. Nella carambola è stata coinvolta anche una Ford T-Max il cui conducente non ha tuttavia subito gravi lesioni. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso che è atterrato direttamente sulla carreggiata. Oltre agli agenti della polizia stradale di Torino che stanno effettuando i rilievi di rito ed al personale della Ativa, sono al lavoro anche i vigili del fuoco per liberare la strada dalla grossa pianta. Per i mezzi provenienti dalla Rivoli-Bardonecchia, è istituita l'uscita obbligatoria a Rivoli.