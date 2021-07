Rosta, il genio di Street Art Fabio al servizio di Dante

Fabio Sarto, in arte Street art Fabio ’79, è l’unico ad avere una “personale” con 9 quadri oltre all’opera esposta tra i 333 artisti in mostra a Rocca Brivio Sforza, a San Giuliano Milanese, nell’esposizione dedicata a Dante e curata dal critico e storico dell’arte Giorgio Gregorio Grasso che ha voluto illustrare totalmente la “Divina Commedia”, terzina per terzina, con dipinti e sculture, di altrettanti artisti contemporanei di...

Su Luna Nuova di martedì 20 luglio 2021