Rosta, Fabio Procopio non scende mai dal podio

Ancora un successo per Fabio Procopio, giovane con la sindrome di Down, più volte campione, nel nuoto e nella danza latino americana. Questa volta è stato a Rimini, dove domenica 18 luglio ha disputato la gara dei campionati italiani organizzati dalla Fidas, federazione italiana danza sportiva. Fabio, che di premiazione in premiazione era passato in classe A, ha ottenuto un meritato secondo posto. «Sono felice di...

Su Luna Nuova di venerdì 23 luglio 2021