Rivoli, arriva da Brescia l'omaggio a Mamma Piol

Consueta cerimonia domenica per ricordare i primi caduti rivolesi nella lotta per la Resistenza. A differenza delle altre volte, però, alla posa della corona al monumento dell’ex Casa del Fascio di via Piave, si è aggiunta la consegna di un quadro rinvenuto a Brescia dedicato a Mamma Piol e ora regalato all’Anpi di Rivoli. Dietro al quadro si legge in bella calligrafia "ricordo di Brigida Piol, che attese invano il ritorno del marito e di quattro figli morti"...

Su Luna Nuova di martedì 27 luglio 2021