Casting per baby testimonial della raccolta differenziata

Per spiegare come fare una corretta differenziata, quali testimonial migliori dei bambini, già coinvolti in tante iniziative simili e spesso più sensibili di genitori ed adulti in genere? È quello che hanno pensato i responsabili del Cidiu che hanno quindi deciso di realizzare dei brevi “tutorial” che hanno come protagonisti proprio i più piccoli. Ed hanno così allestito un vero e proprio casting durante i centri estivi che si sono...

Su Luna Nuova di venerdì 30 luglio 2021