Rivoli, le tre anime artistiche di Cristina

Fisico d’atleta, quale in realtà ha dimostrato di essere nelle varie discipline in acqua e fuor d’acqua, Cristina Martinetti ha due laghi alpini negli occhi chiari e ogni cosa in lei fa pensare a “La forma dell’acqua” per citare un romanzo e film di successo, ma non è un “mostro” come il protagonista, bensì una ragazza, ormai donna, che si dice fragile quanto basta per capire le fragilità altrui. Forse è proprio questo che fa di lei un...

Su Luna Nuova di venerdì 30 luglio 2020