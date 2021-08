Collegno, festa per la riapertura della Jonica

Settanta giorni dopo l’incendio che aveva danneggiato il tetto e le sale al secondo piano del locale, riapre la pizzeria Jonica. Una sorta di rinascita dalle proprie ceneri. Una sfida che le tre sorelle Di Geronimo hanno vinto grazie alla loro determinazione ed alla solidarietà riscontrata in queste settimane. Anche perché il rogo dello scorso 25 maggio aveva frenato sul nascere le speranze di ripresa dopo un anno e mezzo di chiusure, di riaperture a singhiozzo e di servizio da asporto. Una festa per lo storico locale di corso Francia, aperto ininterrottamente dal 1982. Al taglio del nastro erano presenti anche l'assessore al commercio Enrico Manfredi e quello alla qualità della vita Matteo Cavallone ma anche il sindaco di Grugliasco Roberto Montà e l'assessore regionale alle attività produttive Andrea Tronzano.

A fare gli onori di casa Silvana Di Geronimo che insieme alle sorelle Maria e Rosi ha ringraziato tutti coloro che in queste settimane sono stati vicini, in vari modi, alla loro famiglia. Pochi giorni dopo il rogo del 25 maggio, era stata attivata una raccolta fondi su una piattaforma online. In tanti hanno voluto dare il loro contributo affinché la pizzeria potesse tornare ad aprire i battenti. «Dopo lo scoramento iniziale - sottolinea Silvana - abbiamo trovato la forza di rialzarci proprio grazie ai tanti attestati di solidarietà che abbiamo ricevuto in queste settimane. Davvero una bella soddisfazione, dopo tanti anni di sacrifici. L'affetto che abbiamo sentito intorno a noi ci ha aiutato molto e siamo qui proprio per ringraziare tutti».