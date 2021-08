Rivoli, donne vittime di violenza accolte in municipio

A partire dal mese di settembre in Comune sarà attivato uno Sportello dedicato all’accoglienza e al sostegno delle donne vittime di violenza, protagoniste purtroppo di un numero preoccupante di casi che affollano drammaticamente le cronache locali e nazionali. L’iniziativa verrà avviata e gestita dall’associazione Centri antiviolenza Emma onlus, sotto la cui egida sono attive numerose attività analoghe, come lo Sportello antiviolenza presso l’ospedale di Rivoli, momentaneamente sospeso in ragione delle impennate pandemiche. «L’apertura a settembre di uno sportello antiviolenza con l’associazione Emma - sottolinea l’assessore alle pari opportunità Alessandra Dorigo - è un primo passo importante e concreto che dimostra la mia costante attenzione sul tema della violenza sulle donne. Metteremo a disposizione uno spazio sicuro all’interno del Comune dove le donne potranno essere ascoltate e aiutate».

Lo sportello sarà attivo il martedì dalle 14 alle 17 a partire dal 7 settembre, offrendo accoglienza e sostegno alle donne e ai loro figli; le modalità di accesso potranno variare a seconda di eventuali nuove limitazioni correlate alla situazione sanitaria. A gestirlo saranno operatrici specificamente formate dell’associazione Emma reperibili telefonicamente anche a sportello chiuso mediante il numero d’emergenza 366/ 4607803.