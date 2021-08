Rosta, un vita passata alla guida del Mulino

Si è commossa Marina Canavoso quando è stata chiamata in municipio per ritirare la targa che il Comune le ha conferito per i suoi 40 anni di attività alla guida del Mulino di via Stazione 86. L’azienda di famiglia era stata fondata dal nonno Giuseppe nel lontano 1935, ed era passata al figlio Vittorino mentre l’altro figlio Mario si occupava dei campi. «Mio padre era già impegnato nell’agricoltura e quindi ha mantenuto il suo lavoro». Nel 1981, però, in seguito alla prematura scomparsa dello zio mugnaio, è toccato a lei prendere in mano il timone, visto che in quel mulino c’era nata e cresciuta. «Mi ero appena diplomata - ricorda - pensavo di fare altro, ma quel lavoro era stato portato avanti per anni dalla mia famiglia: non potevo rifiutare». Così, passa nelle sue mani un’attività cui faceva riferimento tutto il territorio, non solo rostese. L’intera collina morenica aveva bisogno di fare ricorso al Mulino, l’unico presente.

Nel corso degli anni, con spirito imprenditoriale, Marina ha deciso di implementare l’offerta, inizialmente affiancando e poi sostituendo del tutto l’attività di macinatura con la vendita di sementi, piante, ortaggi, insetticidi e prodotti zootecnici. «L’occasione è stata l’alluvione del 1996». Un’attività che, pur essendo cambiata nel tempo, «ha sempre resistito». Del resto quello era un luogo di riferimento. «Come molti rostesi sanno bene, non si passava “al mulino” solo per fare acquisti, ma anche per scambiare qualche parola e fare quattro chiacchiere». A congratularsi con lei e consegnare la targa ricordo da parte dell’amministrazione e della comunità sono stati il sindaco Domenico Morabito e l’assessore al commercio Chiara Iglina. «Solo un piccolo segno di ringraziamento per il suo lavoro di tanti anni che ha reso più ricco e vitale il nostro territorio» ha commentato il primo cittadino. E l’assessora ha sottolineato che il Mulino non chiude i battenti, ma passa a nuova gestione. «Sono stata fortunata - conclude Marina Canavoso - Lorena, la persona che prende il testimone dalle mie mani, è già esperta del settore, e ho fiducia che non solo mantenga, ma faccia crescere l’attività».