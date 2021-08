Rosta, scarsa igiene in cucina: chiuso il ristorante giapponese

Alimenti in cattivo stato di conservazione e sporcizia nei locali della cucina e del magazzino. I controlli effettuati dai carabinieri della stazione di Rivoli, in collaborazione con i colleghi del Nas di Torino e personale dell’Asl To3 in un ristorante giapponese di corso Moncenisio, hanno quindi portato alla denuncia della titolare, una cinese di 39 anni responsabile di detenzione per la somministrazione ai clienti di 750 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione (sequestrati) perchè sottoposti a congelamento arbitrario (700 kg prodotti carnei e ittici) o perchè non sottoposti a procedura abbattimento termico (50 kg prodotti ittici). Alcuni prodotti sequestrati sono stati trovati a scongelare sul pavimento sotto gli scaffali. L’interessata è stata anche segnalata amministrativamente per la sporcizia diffusa riscontrata sia nei locali della cucina sia nel magazzino e per la mancata etichettatura degli alimenti per la rintracciabilità. L’Asl To3 ha emesso immediato provvedimento di sospensione dell’attività fino a ripristino dei requisiti minimi igienico-sanitari.