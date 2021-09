Rivoli, sit-in in blu a sostegno delle donne afghane

Anche Andrea e Andrea, due freschi sposini appena convolati a nozze nella chiesa della Stella, hanno partecipato al sit in organizzato oggi pomeriggio in via Piol a sostegno delle donne afghane. Promotori dell’iniziativa erano il gruppo spontaneo “Cittadini di Rivoli” e diverse associazioni tra cui: Amnesty, Assopace, Il sapore della luna, Labxrivoli, Libera, Progetto Davide, Masci, Centro d’ascolto, Rivolididonne, Spi Cgil, Cisl, Unitre, Uisp, Legambiente, InsegnantiperRivoli, Gruppo fotografico rivolese, Dacia e Bottega solidale. Tutti i partecipanti hanno portato un capo di abbigliamento blu o anche un semplice segno di riconoscimento per significare la propria adesione. «Ringraziamo i cittadini e le associazioni che hanno partecipato - dichiarano soddisfatti gli organizzatori - Rinnoviamo l'appello a costituire una rete di associazioni e cittadini che permetta la realizzazione di iniziative, che garantisca un corretto passaggio di informazioni e dare sostegno all'accoglienza. Tutti coloro che sono interessati sono invitati il 13 settembre alle 18 nel salone parrocchiale della Stella».