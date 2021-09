Pianezza, moto e trattori fanno felici i bambini e l'Ugi

Clicca per sfogliare la fotogallery

Grande successo per “Mototerapia in fattoria”, l’evento organizzato dall’Ugi questo pomeriggio alla Fattoria del Gelato. Tantissime famiglie con bambini non hanno voluto mancare allo speciale show del funambolico motociclista freestyle Vanni Oddera (accompagnato per l'occasione da Massimo Bianconcini e da Jannik Anzola), protagonista di incredibili evoluzioni su rampe di 80 metri allestite appositamente per l'occasione; la musica e l'animazione sono state invece garantite da Loris Gallo e Pietro Morello. Bambini assoluti protagonisti a bordo delle ambulanze della Croce Rossa e di alcuni modernissimi trattori che hanno fatto la spola nell’ampio terreno circostante. A rendere ancora più speciale l'iniziativa era l’obiettivo: l’ingresso, infatti, era ad offerta libera con incasso interamente devoluto all’Ugi per portare avanti i suoi progetti di assistenza e supporto a bambini e adolescenti affetti da patologie oncologiche e alle loro famiglie e svilupparne di nuovi.

