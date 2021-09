Protezione civile in lutto: si è spento fratel Sergio Agostino Gialdi

Lutto nella famiglia del volontariato: l’associazione di Protezione Civile Cb Club il Marinaio operativa tra Rivoli e Rosta, annuncia con sgomento la morte del presidente onorario fratel Sergio Agostino Gialdi. «È andato in Paradiso - precisano in una nota - colui che non solo era stato il fondatore dell’associazione, ma anche animatore e guida, custode della storia del volontariato regionale». Da quando era tornato a Roma, con minuziosità stava organizzando tutte le notizie, fotografie, documenti che testimoniavano le innumerevoli attività di Protezione Civile.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 10 settembre 2021