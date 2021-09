Rivalta, sedi per le urne in palestra, Castello ed ex Monastero

Niente più seggi nelle scuole. L’amministrazione comunale ha scelto le sedi dove far svolgere, in sicurezza e nel rispetto delle norme sanitarie, le operazioni di voto e di scrutinio in vista della tornata elettorale del 3 e 4 ottobre di quest’anno...

Su Luna Nuova di venerdì 10 settembre 2021

