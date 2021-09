Rivoli, meno morti nei primi sei mesi: Covid in ritirata?

di STEFANO TONIOLO

Nei primi sei mesi di quest’anno sono diminuiti i morti. Questo dicono i dati Istat sulla mortalità. Occorre però approfondire e andare per gradi. Stando ai dati rilasciati dall’Istituto nazionale di statistica tra gennaio e giugno di quest’anno sono decedute 355 persone, mentre l’anno scorso, negli stessi mesi, erano decedute 389 persone, 34 persone in meno. Rispetto all’anno scorso, in termini percentuali quindi si registra un calo del 6,8 per cento circa.



Tuttavia è interessante confrontare l’andamento dei decessi non solo rispetto all’anno scorso, bensì rapportarlo alla media 2015/2019. Infatti proprio quel quinquennio rappresenta gli anni pre pandemia, un elemento fondamentale per ragionare sulle conseguenze della pandemia di Covid-19 sul fronte dei decessi. Ancora più nel dettaglio è la sovramortalità a darci la possibilità di stimare l’impatto più estremo della Covid-19. In altre parole il numero dei decessi sopra la media. Tra gennaio e giugno di quest’anno ci sono state 66 morti sopra la media pre pandemia, il che significa una sovramortalità del 22,8 per cento, alta, ma minore rispetto a quella dell’anno scorso (31,8 per cento). Lo scenario epidemiologico dall’anno scorso a quest’anno è cambiato, a partire dall’arrivo dei vaccini. Se i vaccini servono soprattutto a prevenire le forme gravi della malattia, complessivamente i dati sui decessi mostrano segni positivi.



Come nel 2020 a pagare le conseguenze della pandemia sono soprattutto (ma non sono gli unici) i più anziani. Di 355 persone decedute in questi primi sei mesi del 2021, 318 hanno un’età superiore a 65 anni (nel 2020 erano 349). Anche da questo punto di vista i decessi sono sempre sopra alla media pre pandemia, ma meno rispetto all’anno scorso.

Guardando al grafico, si nota come la curva dei decessi del 2021 tenda a rimanere esattamente tra quella della media 2015/2019 e quella del 2020, ad eccezione del mese di gennaio, ma questo si può spiegare con un fatto semplice: a gennaio 2020 non era ancora esplosa l’epidemia (lo avrebbe fatto a marzo), mentre a gennaio di quest’anno la curva era ancora alta per via della seconda ondata di contagi.