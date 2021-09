Orbassano, in volo nella storia per rievocare la radio di Marconi

Sarà un fine settimana da non dimenticare per gli amanti della storia della tecnologia, un tutto nel passato, all’epoca dei pionieri dell’aeronautica e della radio: sabato 18 e domenica 19 settembre si terrà la rievocazione storica della prima trasmissione radio da aereo eseguita da Guglielmo Marconi, accompagnata dall’esposizione di apparecchi radio, ricostruzioni di aeromodelli storici, cinematografia d’epoca, simulazione di volo, il tutto al Centro studi Aer di via Cruto, oggi sede della Pro loco...

Su Luna Nuova di venerdì 17 settembre 2021