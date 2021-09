Rivoli, furgoncino ribaltato: ferito il conducente

È ricoverato in codice giallo all'ospedale di Rivoli, V.A., 35 anni, residente a Rosta, il conducente del furgoncino uscito di strada questa mattina, poco dopo le 8. L'incidente è avvenuto lungo via Rosta all'altezza di via Brandizzo. Il 35enne, che stava viaggiando verso Rosta avrebbe fatto tutto da solo. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco. Sembra che non siano coinvolti altri veicoli, resta quindi da stabilire cosa abbia fatto perdere il controllo del mezzo al suo guidatore.