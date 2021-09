Pianezza, la ministra in visita all'Istituto dei sordi

Tappa pianezzese ieri mattina per la ministra per le disabilità Erika Stefani durante la sua giornata in Piemonte. Poco prima di mezzogiorno, infatti, accompagnata dalla consigliera regionale Sara Zambaia, ha fatto visita all’Istituto dei sordi di via San Pancrazio 65, una delle principali realtà di questo tipo in tutto il nord Italia. Per l’occasione è stato organizzato un tavolo sulla disabilità con le realtà del...

Su Luna Nuova di martedì 21 settembre 2021