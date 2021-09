Rivoli, alla media Levi quest'anno si parla spagnolo

Inglese? Francese? A Rivoli, però, piace molto lo spagnolo. E così tanto che alla scuola media Levi di Cascine Vica da quest’anno è stato aperto un corso per chi ama la lingua di Cervantes. «Una novità per la nostra scuola e anche per la stessa Rivoli - sostiene la preside Alessandra Atanasio - E tutto si deve ai ragazzi e i genitori che avevano fatto questa richiesta già qualche anno fa attraverso il presidente del consiglio di istituto, ma la pandemia ha bloccato e ritardato tutto». Ma quest’anno la classe si è formata. «Appena abbiamo fatto sapere che aprivamo la nuova sezione con inglese e spagnolo sono piovute le richieste di iscrizione - ricorda - tanto che a qualche alunno, con dispiacere, abbiamo dovuto dir di no».

Ma chi proprio vuole impararla ha comunque un’opportunità. «Avvieremo dei corsi pomeridiani di spagnolo per i nostri alunni - precisa la Atanasio - e pensiamo di farli anche per i ragazzi delle quinte elementari in modo che si preparino se vogliono scegliere questa lingua quando si iscrivono alle medie. Per il momento chi è interessato può iniziare a presentare una domandina e portarla qui a scuola, in modo da capire quanti sono i ragazzi interessati. E chissà, semmai potremmo arrivare ad attivare una seconda sezione con inglese e spagnolo». E i ragazzi sono davvero interessati. Perché? «Io vorrei andare a vivere a Barcellona» confida un alunno. «Adoro viaggiare e lo spagnolo è utilissimo» dice un altro. «Poi è più bello del francese e più facile», conclude un altro ancora.