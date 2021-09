Pianezza, Signoriello: «Pronto a lavorare per il bene della città»

L’obiettivo è quello di lavorare tutti insieme per il bene del paese. A poco più di una settimana dal voto, il candidato del centrodestra Roberto Signoriello, erede designato del sindaco uscente Antonio Castello, si augura che, qualunque sia il verdetto che uscirà dalle urne, l’intero consiglio comunale faccia fronte comune per portare avanti i progetti più utili per l’intera comunità. Da debuttante assoluto nella politica, Signoriello ha avuto modo di constatare due aspetti...

Su Luna Nuova di venerdì 24 settembre 2021