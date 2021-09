Collegno, un "Filo lungo filo" da Villaggio Leumann alla Certosa

Clicca per sfogliare la fotogallery

INAUGURATA poco fa la 27ª edizione di “Filo lungo filo, un nodo si farà”. Evento che si veste di nuovi colori, tra il fascino storico del Villaggio Leumann e la scenografia monastica della Certosa. Innanzitutto la rassegna torna in presenza, dopo le limitazioni dello scorso anno a causa della pandemia da Covid, che non hanno però scalfito la straordinaria tradizione di riunire a Collegno gli appassionati artigiani tessili da ogni dove.

Oggi, dalle 15,30 alle 19,30 e domani dalle 9 alle 19,30 si possono visitare la rassegna dell’artigianato tessile e le altre mostre, mentre per i bambini sono a disposizione i laboratori creativi, a cura di LeuLab.Alle 16,30 il Coordinamento tessitori propone il manuale di ecoprint “Nuove alchimie” realizzato da Marisa Tacchi. Alle 18 è in programma una sfilata delle creazioni a cura degli studenti dell’Istituto Passoni di Torino e dello Ied. Domenica alle 16,30 la sfilata dei modelli realizzati dagli espositori. Visitabili diverse mostre alla Certosa: “Congiunzioni” di Lisa Fontana; “La pesca miracolosa” di Junko Kyoto e Konny Kuligk; una selezione della collezione Leumann a cura di Leulab; “Trame in verde”, workshop e installazione delle Artenaute a cura del Dipartimento educazione del Castello di Rivoli-Museo d’arte contemporanea; “La tessitrice”, installazione del gruppo knit-cafè di Collegno “Donne ai ferri corti”; “Tutti i colori del verde” con le piante tintorie dell’azienda agricola Fratelli Gramaglia.