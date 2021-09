Rivoli, doppio rogo nella notte: torna l'incubo piromane

Clicca per sfogliare la fotogallery

Torna l'incubo piromane tra le cascine rivolesi. Dopo l'incendio dello scorso anno all'azienda agricola Cumino a Tetti Neirotti e quello del marzo scorso alle balle di fieno sistemate sotto un capannone in strada del Fornas, non lontano dal centro commerciale Conad e dallo svincolo della Rivoli-Bardonecchia, la notte scorsa doppio rogo nella stessa zona al confine con Villarbasse. Il primo allarme è scattato intorno alle 22 quando alcuni residenti hanno notato del fumo alzarsi nei pressi della cascina al civico 93 di via Villarbasse. Le fiamme si sono poi alzate subito alte nel fienile attiguo all'abitazione. Il tempestivo intervento dei volontari del distaccamento cittadino e di diverse squadre di vigili del fuoco hanno fortunatamente impedito che il rogo si estendesse anche all'edificio abitato.

Intorno alle 23,30, quando erano ancora in corso le operazioni di spegnimento, nuovo allarme a meno di duecento metri di distanza nella cascina disabitata da oltre mezzo secolo che si trova non lontano dalla rotonda tra via Villarbasse e strada Scaravaglio. Anche in questo caso il fuoco ha trovato facile esca nelle travi di legno con cui è stato realizzato il tetto. Spetterà agli agenti del commissariato cittadino stabilire le cause dei due incendi. Ma sembrano esserci pochi dubbi sulla matrice dolosa di entrambi.