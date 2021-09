Grugliasco, il Festival Due Punti stavolta dal vivo

Dopo più di un anno di appuntamenti on line, il Festival Due Punti dedicato a cibo, ecosistemi e cultura, parte finalmente in presenza, con un ricco programma di attività per tutta la famiglia e gli obiettivi di sempre: creare momenti di dialogo e incontro informale tra ricercatori e cittadini e promuovere approcci multidisciplinari ai temi affrontati. L’edizione 2020-21 del Festival è dedicata alle tematiche ambientali e...

Su Luna Nuova di martedì 28 settembre 2021