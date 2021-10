Rivoli, questa volta lo stalker è una donna

Non si era rassegnata alla fine del loro matrimonio e continuava a perseguitare l’ex marito con pedinamenti e centinaia di telefonate. Fino a domenica scorsa quando la donna, italiana, è stata bloccata dagli agenti del commissariato cittadino. Aveva violato il divieto ad avvicinarsi all’ex coniuge per recarsi sotto la sua abitazione ed insultarlo pesantemente. A quanto pare, quanto accaduto domenica scorsa era solo l’ennesimo episodio di una serie iniziata più di un anno fa. Durante questo tempo la donna lo aveva seguito, con appostamenti, anche nei pressi del suo posto di lavoro. L’aveva tempestato di telefonate, anche più di un centinaio in una sola giornata, chiamandolo anche nel cuore della notte. Chiamate che erano diventate prima offese e poi vere e proprie minacce che avevano generato nell’uomo uno stato d’ansia.

Ad aprile tra l’altro, la donna avrebbe tentato di dare fuoco all’auto del marito mentre lui era alla guida. Quel gesto aveva fatto scattare la misura del divieto di avvicinamento alla vittima. Violando il provvedimento, domenica pomeriggio la donna ha provato ad avvicinarlo ancora una volta. Si è recata sotto casa del consorte e lo ha insultato ripetutamente, fatto che ha portato l’uomo a chiamare la polizia. L’arrivo della volante ha posto fine alle intemperanze e agli insulti della donna per la quale è scattato l’arresto per atti persecutori e la denuncia in stato di libertà per aver violato il divieto di avvicinamento.