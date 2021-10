Rivalta, Muro avanti dopo le prime schede scrutinate. Affluenza in leggero calo

Affluenza leggermente in calo per questa tornata elettorale. Le votazioni sono terminate alle 15 di oggi e sono giunti i dati sull’affluenza: quest’anno si sono recati alle urne 8746 elettori, un calo di circa il 2,6 per cento rispetto alla elezioni precedenti, che avevano visto un’affluenza di 8979 elettori (poco più del 55 per cento degli aventi diritto). Sono attesi verso sera i risultati delle elezioni, che decreteranno chi vincerà tra Sergio Muro, Fausto Fantò e Mauro Bange o se ci sarà ballottaggio. Dopo poche centinaia di schede scrutinata, Sergio Muro pare in vantaggio e la vittoria alla prima tornata meno lontana.