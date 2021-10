Rivalta, Sergio Muro prende il largo e canta vittoria

Il Comune di Rivalta va verso il candidato Sergio Muro, erede politico e amministrativo dello scomparso Nicola De Ruggiero: dopo quattro sezioni scrutinate, le cifre sono impietose: Muro (centrosinistra) 70,45 per cento, Mauro Bange (centrodestra) 17 per cento e Fausto Fantò (polo civico) 12,44 per cento.

«Si scioglie una tensione lunga sei mesi e mezzo. È una vittoria sopra le mie e le nostre apsettative, che ci carica di una grandissima responsabilità verso questa città. È il segno che abbiamo lavorato bene in questi anni sia nel metodo che nella qualità degli interventi ed è il segno che siamo entrati in sintonia con i nostri cittadini», dice Muro.