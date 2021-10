Villarbasse: il tumore a fumetti, Marinaccio narra il duro percorso

Uscito la scorsa settimana, il fumetto “Trentatré raggi ionizzanti” (Feltrinelli Comics) porta definitivamente alla ribalta Claudio Marinaccio, 36 anni, uno degli autori più prolifici del momento. In 112 pagine Marinaccio racconta di come, due anni e mezzo fa, ha affrontato e superato un tumore. Un diario che va dalla diagnosi fino alle terapie, tra scoramento, ottimismo, paure e voglia di vivere. È andata più o meno così. Durante una partita di calcetto tra amici, Marinaccio prende un colpo sopra il gomito. Dolore forte, un bel bozzo. Gli accertamenti evidenziano un osteosarcoma, mica simpatico: è maligno ed è pure rarissimo. Ci vogliono un’operazione per rimuoverlo, poi chemio e poi radioterapia, che si fa appunto con quelli che tecnicamente vengono chiamati...

su Luna Nuova di martedì 5 ottobre 2021