Rivoli, un nuovo rifugio per donne in difficoltà

Inaugurata ieri la nuova “Casa Don Peretti” situata nell’omonima via, in pieno centro storico, nelle adiacenze di piazza San Rocco. La casa di accoglienza è finalizzata a dare sostegno abitativo e garantire la presa in carico di donne che si trovano in situazione di disagio e fragilità, proponendo e incentivando un percorso di accompagnamento mirato per garantire l’inclusione sociale e l’accesso ai...

Su Luna Nuova di venerdì 8 ottobre 2021