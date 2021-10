Rivoli, passaggio di consegne al comando del Reggimento logistico

Clicca sulle foto per sfogliare la fotogallery

Passaggio di consegne tra il colonnello Giulio Arseni ed il parigrado Giuseppe De Luca, proveniente dal Joint Logistic Support Group di Brunssum nei Paesi Bassi, al comando del reggimento logistico della Brigata alpina Taurinense di stanza alla caserma Ceccaroni di corso Susa. Venerdì mattina la cerimonia è stata presieduta dal comandante della Brigata alpina “Taurinense”, il generale di brigata Nicola Piasente, al cospetto della Bandiera di Guerra del Reggimento, recentemente insignita della Croce d’Argento al Merito dell’Esercito per l’attività svolta a supporto della comunità e della Protezione civile durante la prima fase emergenziale legata al Covid.

Nel triennio di comando del colonnello Arseni, il Reggimento è stato impiegato in Libano nell’ambito dell’operazione “Leonte”, in Kosovo nell’operazione “Kfor” e, con propri assetti specialistici, in Somalia nell’operazione “European Training Mission” ed in Lettonia nell’operazione “Enhanced Forward Presence”. Ha partecipato inoltre a numerose esercitazioni sul territorio nazionale e migliorato le proprie capacità specialistiche in ambiente montano e nevoso, partecipando ai campionati sciistici delle Truppe Alpine. Presenti alla cerimonia anche il sindaco Andrea Tragaioli, una rappresentanza dell’Ana e dell’Associazione nazionale Autieri d’Italia, che hanno testimoniato lo stretto legame che unisce il personale del Reggimento alla cittadinanza e ai militari in congedo. Il colonnello Arseni andrà a ricoprire l’incarico di direttore del 10° Centro rifornimenti e mantenimento di Napoli