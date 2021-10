Grugliasco, non solo università: ecco la Butterfly Area

Si chiamerà Butterfly Area l’hub scientifico e tecnologico dedicato ad aziende ed enti di ricerca di oltre 50mila metri quadri che sorgerà all’interno della nuova Città delle scienze e dell’ambiente. C’è tempo fino al 15 ottobre per rispondere alla call, ma sono 167 le imprese, organizzazioni e start-up che hanno già aderito alla chiamata, in particolare grandi imprese, piccole e medie e start up. Nasce per...

Su Luna Nuova di martedì 12 ottobre 2021