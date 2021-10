Alpignano, le frittelle degli alpini aiutano le scuole

Una delegazione della sezione Ana, guidata dal presidente Michele Cordero, ha incontrato questa mattina alcuni alunni della primaria Matteotti ed un'insegnante della Turati cui sono stati consegnati due tablet. Sono stati acquistati con i fondi ricavati in occasione di "Frittelliamo", l'evento organizzato appunto dagli alpini lo scorso 14 febbraio. Alla breve cerimonia hanno partecipato anche la dirigente dell'istituto comprensivo Silvana Andretta, l'assessore alla scuola Rossana Peraccio, il presidente del Consiglio di istituto Stefano Suppo e la vice presidente del Comitato genitori Francesca Dominelli.

«Fatene buon uso - ha ammonito Michele Cordero, salutando i bambini radunati all'ingresso della primaria - Sono strumenti che servono per studiare ed accrescere la vostra cultura. Dovete impegnarvi per sconfiggere l'ignoranza che è forse il male principale che affligge la nostra società. Voi siete il nostro futuro e sono sicuro che saprete renderlo migliore». «Sono supporti molto utili per noi - hanno sottolineato le insegnanti - in particolare per quegli alunni che hanno difficoltà ad esprimersi rapportandosi con gli strumenti "tradizionali". Grazie davvero alle nostre penne nere».