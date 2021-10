Pianezza, schianto sulla variante: grave una donna

È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Rivoli, ma fortunatamente a quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita, la donna di 44 anni residente a Pianezza rimasta ferita nello schianto della sua Citroën C3 contro un camion condotto da un uomo di 51 anni residente a Torino. L'incidente è avvenuto poco prima delle 16 sulla variante all'ex statale 24 nei pressi della rotonda che regola l'incrocio con via San Gillio. Per estrarre la conducente dall'abitacolo, i vigili del fuoco del comando di Torino hanno dovuto scoperchiare il veicolo. Nei campi circostanti poco dopo è quindi atterrato l'elisoccorso. La donna è stata caricata a bordo e trasportata d'urgenza al nosocomio rivolese. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i carabinieri della compagnia di Rivoli che hanno effettuato i rilievi e cui spetterà ora il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente.

